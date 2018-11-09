«Всего лишь ищут поводы»: в Крыму ответили на новые санкции США по полуострову

Симферополь, 8 ноября. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя новые санкции США из-за Крыма и Донбасса, подчеркнул, что Вашингтон «ищет поводы», чтобы ограничить влияние России.

Ганжара в интервью RT выразил убежденность, что Вашингтон «всего лишь ищет новые поводы» для введения новых санкций против РФ, чтобы ограничить влияние и экономический рост страны. Он напомнил, как в 2014 году после возвращения Крыма в состав России тогдашний президент США Барак Обама «угрожал разорвать экономику России в клочья».

При этом Ганжара отметил, что граждане Штатов признают факт присоединения Крыма к России.

«Новых поводов для введения ограничительных мер у США нет, поэтому они поют одну и ту же песню относительно воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — заявил он.

В четверг спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Штаты ввели новые санкции в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. Они затронут трех физических лиц и девяти организаций, сообщал Ридус.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, позднее выяснилось, что двое из трех попавших в новый санкционный список частных лиц являются гражданами Украины. Это Александр Басов и Андрей Сушко.