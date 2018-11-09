Пасечник: Предстоящие выборы в ЛНР пройдут под лозунгом «С сердцем в России!»

Луганск, 8 ноября. В четверг в луганском Дворце спорта «ЛТК Арена» прошел форум «Будущее Луганщины», в котором приняли участие представители руководства ЛНР, активисты ОД «Мир Луганщине» и жители республики, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открывая мероприятие, и.о. главы Республики Леонид Пасечник отметил, что предстоящие выбору пройдут под лозунгом «С сердцем в России!»

«Сегодня мы с вами стоим на пороге выборов. Нам предстоит выбрать не только руководство республики, но и тот курс, которым мы будем двигаться и развиваться далее. Выбор, который мы все сделали в 2014 году остается неизменен», — сказал Пасечник.

Также он добавил, «Мы с вами будем выбирать мир, свободу и независимость. Мы с вами будем голосовать против воров-олигархов, против коррупционеров и против войны. Все, кто придет на избирательные участки, будут делать именно этот выбор».

Председатель Народного Совета Республики Денис Мирошниченко отметил, что «11 ноября мы подтвердим свой выбор. Мы придем на выборы и проголосуем за республику, которая, как уже было озвучено, «на веке с Россией», а Россия – она ведь не в границах, она ведь в сердце!»

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что «сегодня мы с вами стоим на историческом пути. Я уверен, что тот факт, что в ЛНР состоятся выборы, станут одним из ключевых событий в процветании нашей Республики».

«Выборы главы Республики и высшего законодательного органа Народного Совета являются тем фактом, который покажет всему мировому сообществу, что мы приверженцы конституции и Минских договоренностей», — сказал Пилавов.

Продолжился форум выступлением вокальных коллективов города.