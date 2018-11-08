«Очередная провокация»: Железняк прокомментировал планы Киева по Черному морю

Москва, 8 ноября. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал возможное расширение контроля в Черном море со стороны Украины очередной провокацией против России.

В четверг Верховная рада приняла закон «О прилегающей зоне Украины», который дает возможность увеличить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.

Железняк развал данное решение «очередной провокацией со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона».

Он обратил внимание на «параноидальное» стремление киевских политиков насолить России, и в первую очередь жителям Крыма.

Ранее инициативу украинских депутатов прокомментировал в интервью RT первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. Он подчеркнул, что все документы на Украине «направлены на то, чтобы по максимуму оборвать контакты с Россией».

Отметим, в октябре глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Черное море является «европейским», и в Европе не хотят «быть очевидцами очередного военного усиления» в регионе, сообщала «Газета.ру».