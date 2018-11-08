На Украине признали законной отмену пособия по уходу за ребенком

Киев, 8 ноября. Отмену пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и сокращение размера помощи при рождении признали законной на Украине. Такое решение принял Конституционный суд.

Согласно решению суда, конституция страны защищает только право на получение пенсии, а матпомощь относится к стимулирующим выплатам и направлена на помощь жителям Украины.

Ранее 50 украинских парламентариев обратились в Конституционный суд с просьбой определить, соответствует ли пункт 7 раздела 2 Закона «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста на Украине» положениям Конституции. В данном пункте предусмотрено сокращение матпомощи или единый размер выплат в размере 41 тысячи гривен.

Также было принято решение отменить пособие по уходу за ребенком до трех лет. По мнению парламентариев, данные положение в законе сужают права украинцев на социальную защиту.

