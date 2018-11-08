«Спартак» и «Краснодар» добились победы в матчах Лиги Европы

Москва, 8 ноября. Московский «Спартак» одержал победу над шотландским клубом «Рейнджерс» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, параллельно «Краснодар» дома обыграл бельгийский «Стандард».

Встреча четвертого тура группы G прошла в Москве. Итоговый счет составил 4:3.

В московской команде отличились Лоренсо Мельгарехо (22-я минута), Луис Адриано (58) и Софьян Ханни (59). У гостей — Даниэл Кандеяш (27) и Гленн Миддлтон (41). При этом обе команды закатили по одному мячу в свои ворота: у «Спартака» — Роман Еременко на пятой минуте матча, у гостей — Коннор Голдсон (35).

«Спартак» впервые одерживает победу в групповом этапе ЛЕ. Сейчас в активе команды пять очков, москвичи вырвались на второе место в группе. Следующая игра состоится 29 ноября против команды «Рапид».

Победой россиян также завершился еще один матч группового этапа ЛЕ: «Краснодар» дома обыграл бельгийский «Стандард» со счетом 2:1.

В «Краснодаре» гол на свой счет записали Магомед-Шапи Сулейманов (79) и Вандерсон (82). У гостей гол забил Мехди Карсела-Гонсалес (19).

На данный момент «Краснодар» возглавляет группу J.