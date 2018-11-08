Участники газовой конференции в Берлине представили противоположные оценки «Северного потока — 2»

Берлин, 8 ноября. Финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран и замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приняли участие в обсуждении проекта «Северный поток — 2» в Берлине в рамках Европейской газовой конференции и представили абсолютно противоположные оценки эффективности проекта.

Зеркаль в своем выступлении в очередной раз подчеркнула, что Украина выступает против реализации проекта. По ее мнению, «для России это приоритетный политический проект, который используется для угрозы соседям». При этом Зеркаль добавила, что от нападения на Украину РФ сейчас удерживает только украинская газотранспортная система, поскольку «пока другой альтернативы для поставок российского газа в Европу нет».

Коркоран в свою очередь опроверг все обвинения Зеркаль, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что «политики раскалывают Европу по данному вопросу», тогда как в реальности речь идет «о коммерческом предприятии».

Зеркаль также посетовала на то, что в настоящее время Киев находится «в состоянии полной неопределенности в отношении будущего газотранспортной системы». По ее словам, Украина хочет сохранить «транзит газа в том же состоянии, в каком он есть сейчас».

«Я думаю, что будущее украинской газотранспортной системы на самом деле не так плохо», — выразил свое мнение Коркоран. Он добавил, что так или иначе транзит газа через Украину сохранится. Однако остается вопрос конкурентоспособности и рентабельности этого.

«Северный поток — 2» является расширением действующего магистрального газопровода «Северный поток», с помощью которого российских газ поступает в Европу по дну Балтийского моря.

Летом 2018 года украинские депутаты призывали Евросоюз не допустить строительство газопровода, заявив, что он якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, украинский экономический эксперт Виталий Кузьмин подсчитал убытки страны при запуске газопровода «Северный поток — 2». По его словам, он вычислил сумму, которую выплачивали Украине за транзит российского газа в ЕС: порядка трех миллиардах долларов.

В пятницу, как сообщала «Газета.ру», спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег страны ЕС от участия в проекте. По его словам, украинскую ГТС, являющуюся главным элементом транзита, необходимо защитить от РФ.

Отметим, российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» является не политическим, а исключительно бизнес-проектом.