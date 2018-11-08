Гордеев: Сотрудничество горных университетов России и Германии выявило большой молодежный потенциал

Потсдам, 8 ноября. Вице-премьер России Алексей Гордеев рассказал о молодежном потенциале в сотрудничестве горных университетов России и Германии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках рабочей поездке в немецкую столицу российский вице-премьер принял участие в основном пленарном заседании XI Российско-Германского сырьевого форума. Гордеев предложил ряд новых направлений для сотрудничества, в том числе добычу редкоземельных металлов, внедрение современных технологий в добыче ископаемых, сотрудничество в нефтегазохимической сфере, энергоэффективности и энергосбережении.

«Партнерские отношения Германии и России находятся на достаточно высоком уровне, и мы проводили эти примеры, где хороший рост торгово-торгово-экономических наших отношений», — рассказал вице-премьер.

Несмотря на известные политические трудности, Германия и Россия остаются главными торгово-экономическими партнерами.

«Важно подчеркнуть, что образовательные учреждения России становятся еще и научными центрами, и здесь есть чему поучиться в Германии. И сотрудничество двух горных университетов (Санкт-Петербургского горного университета и Фрайбергской горной академии – прим. ФАН) показало, насколько еще не раскрыт молодежный потенциал», — заявил Гордеев.

Он отметил, что на форуме присутствует много молодежи, такие проекты имеются с подключением центра «Сколково», когда используются подходы стартапов и молодежь может найти себя достаточно быстро, знания превращают в инновации, то есть когда продукция имеет цену на рынке.

