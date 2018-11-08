Аутсайдер выборов президента в Мадагаскаре пожаловался на нарушения при голосовании

Антананариву, 8 ноября. Вечером в пятницу были опубликованы первые предварительные оценки выборов президента Мадагаскара. Первыми на данный момент идут два бывших президента страны Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана.

Эри Радзануаримампианина — последний на данный момент президент Мадагаскара, согласно данным, опубликованным Deutsche Welle, идет позади.

Радзануаримампианина уже заявил СМИ, что в ходе голосования было выявлено много нарушений. При этом он подчеркнул, что результаты выборов можно считать недействительными. Отметим, что по предварительным данным, за него свои голоса отдали лишь около 3% избирателей.

В ожидании публикации предварительных результатов выборов, оба основных претендента на высокий пост считают, что они могут выиграть президентскую гонку. В штабе Андри Радзуэлина заявили, что спокойно дожидаются результатов голосования.

Ранее о ходе голосования в интервью Федеральному агентству новостей рассказал кандидат психологических наук Жозе Матемулани (José Matemulane), президент Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества AFRIC.