Савченко будет вести избирательную кампанию на пост президента Украины из СИЗО

Киев, 8 ноября. Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена вести президентскую избирательную кампанию из СИЗО. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко.

По ее словам, команда Надежды Савченко уже начала предвыборную кампанию. К настоящему моменту состоялось несколько подобных мероприятий без участия Надежды Савченко, так как она находится в СИЗО.

«Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить в автозаке на места встреч», — рассказала Вера в комментарии интернет-изданию «Страна».

Напомним, в конце марта Верховная рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также поддержала ее арест и привлечение к уголовной ответственности. Позднее суд арестовал Савченко, выбрав меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, прокуратура обладает «неопровержимыми доказательствами» причастности Савченко к подготовке государственного переворота на Украине.