Сирия: военнослужащий САА получил ранения при обстрелах в провинции Алеппо 

Алеппо (Сирия), 8 ноября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли провинции Хама и Алеппо в Сирии, один военнослужащий сирийской армии получил ранение, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Масафна провинции Хама, а также Азизия и Суккари провинции Алеппо.

В результате обстрела Суккари ранение получил военнослужащий вооруженных сил САР.