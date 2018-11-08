Внучка Караченцова показала его последнее фото

Москва, 8 ноября. Внучка Николая Караченцова Янина выложила на своей странице в Instagram последнее прижизненное фото актера.

На снимке Янина стоит у больничной койке своего дедушки. В комментарии к фото она добавила, что «дедушка был великий человек».

«Я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!» — написала Янина.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Николай Караченцов скончался 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия. У актера отказали почки. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

29 октября народного артиста РСФСР похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Как сообщала «Газета.ру», церемония прощания проходила в театре «Ленком». Сотни собравшихся проводили траурный кортеж в последний путь долгой овацией.