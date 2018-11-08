Завальный: Работу по снятию антироссийских санкций нужно начинать с политиков

Потсдам, 8 ноября. Работу по снятию антироссийских санкций нужно начинать с политиков. Об этом заявил председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный на полях 11-й российско-германской сырьевой конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, главный вопрос, который сейчас стоит перед Россией и Германией, это вопрос долгосрочного сотрудничества, в основе которого должно лежать доверие. На фоне антироссийских санкций проблема восстановления доверия стоит особенно остро.

«Санкции введены политиками, поэтому нужно доверие прежде всего на политическом уровне. Для того, чтобы это доверие возникло, нужно взаимопонимание и нужен диалог. А диалога у нас нет. Российские политики лишены права голоса в ПАСЕ, мы не можем работать в Совете Европы на политическом уровне, не можем работать с Европарламентом, — отметил Завальный. — Те российские политики, на которых наложены санкции, не только не могут поехать в Евросоюз. Даже в том случае, если политики ЕС приезжают в Москву, они не могут встретиться с [российскими политиками, на которых наложены санкции]. На мой взгляд, это один из главных вопросов».

Эта тема обсуждалась в рамках работы «группы дружбы», официальной делегации Госдумы, посетившей на прошлой неделе Бундестаг.

«Мы оговорили, что надо начинать работу по снятию санкций прежде всего с политиков. Восстановить диалог и уже через этот диалог прийти к более глубокому взаимопониманию между Россией и Евросоюзом», — напомнил парламентарий.

Германия играет в этом вопросе ключевую роль, поскольку это ведущая страна Евросоюза, имеющая большой не только экономический, но и политический вес. Поэтому Германия является для России одним из ключевых партнеров, подчеркнул Павел Завальный.

«У нас больше взаимопонимание между РФ и Германией и на уровне государств, и на уровне человеческом, и в оценке ситуации (экономической, политической, геополитической)», — сказал Завальный.

Такие мероприятия, как российско-германский сырьевой форум помогают сторонам быстрее достичь взаимопонимания. Такие контакты нацелены на скорейшее восстановление доверия, уверен Павел Завальный.