Сегодня сырье — это как в каменном веке огонь: Литвиненко и Молодцов о будущем энергорынка. ФАН-ТВ

В Потсдаме проходит 11-й Российско-Германский сырьевой форум. Он был создан в 2006 году Фрайбергской горной академией и Санкт-Петербургским государственным горным университетом. Российско-Германская сырьевая конференция проводится ежегодно поочередно в Германии и России. Она объединяет представителей обеих стран в сфере науки и экономики. Количество участников с каждым годо м увеличивается, создаются совместные проекты с российскими регионами. Высокопоставленные лица из России и Германии обсуждают вопросы сотрудничества в энергетическом и сырьевом секторах.

«За последний год произошли серьезные изменения в межгосударственных отношениях. Мы понимаем, что сырье — необходимый материал, без которого невозможно развиваться. С другой стороны, мы создаем для себя какие-то проблемы для того, чтобы сырье было дороже, менее доступное и менее экологически чистое. Поэтому сегодня стоит задача решить вопросы, как активизировать работу в условиях тех изменений, которые произошли. Буквально за последние год-два-три изменилось отношение к самому полезному ископаемому. Если редкоземельные материалы имели одно значение (их был дефицит), то теперь их значение другое, потому что техника пошла по иному развитию, нужны композиционные материалы, появилась необходимость в других новых материалах, а их нет на рынке. Сегодня много говорится об альтернативных автомобилях, которые будут работать на электроэнергии, ну это литиевые батареи. Вопрос: кто из ученых сегодня может заявить, что лития на земле достаточно именно такого качества, которое даст возможность технологически реализовать этот проект. Это одна проблема. Вторая — насколько это дешевле и экологически чище будет по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Очень много вопросов, связанных именно с сырьем. И сырьевые ресурсы являются геополитическим инструментом многих стран. Сегодняшняя экспансия американской экономики в Европу связана исключительно с овладением новых рынков для сбыта. Сегодня сырье — это как в каменном веке огонь, без него невозможно выжить», — сказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Среди ключевых тем конференции — цифровизация сырьевой промышленности, перспективы российско-германского сотрудничества между университетами и научно-исследовательскими учреждениями, партнерство в области охраны окружающей среды.

«Во-первых, Россия выступила инициатором создания международного центра компетенций по горно-техническому образованию под эгидой ЮНЕСКО. Это будет международный центр. Мы надеемся, и сегодня подтвердил премьер-министр Саксонии, что Германия активно примет участие, войдет в управляющий совет, в том числе Фрайбергская академия и другие университеты. Мы надеемся, что мы вернемся и к углю. Завтрашняя экономика сто процентов будет развиваться за счет угля. Не за счет прямого сжигания, а за счет синтеза, без которого невозможно вывести экономику из тупика. Угля в мире много. Технология, которая дает возможность получать экологически чистый продукт без CO2 и без серы, в лаборатории получена нашим Горным университетом и Фрайбергской академией. И они, кстати, реализуются уже в Китае. И я надеюсь, что в ближайшие два-три года мы озвучим эти проекты, и они дадут возможность развивать и смотреть на энергетику совершенно по-иному», — добавил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Кирилл Молодцов, помощник руководителя администрации президента РФ рассказал, есть ли у Германии альтернатива нашему сырьевому рынку.

«Альтернативу всегда можно искать. Сегодня наши немецкие коллеги говорили, что идет активная работа по поставкам сжиженного природного газа. Но Россия тоже активно диверсифицирует свои сырьевые потоки: это и развитие трубопроводного транспорта, и по Северному коридору, и по Южному коридору, и Ямал-СПГ, возможность работы по новым угольным технологиям, о которых Владимир Стефанович [Литвиненко] рассказал. Это все впереди, это будущее, которое наступит через три, через пять лет, оно завтра уже наступает. Поэтому взаимодействие с немецкими специалистами с точки зрения технологий, возможностей энергетического рынка РФ (они практически безграничны)— это перспектива для двух стран безусловного, долгосрочного, возможно, на много десятилетий сотрудничества», — отметил помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

Так же Кирилл Молодцов рассказал о конкурентоспособности российского СПГ американскому.

«У нас преимущества лучше, у нас и технологии рассчитаны на работу в северных широтах, соответственно у нас больше КПД по переработке обычного газа в сжиженный. У нас затрат энергии меньше, потому что у нас холодно. И второе — у нас плечо меньше, поэтому нам это тоже эффективнее и выгоднее. В этом смысле мы будем наращивать количество СПГ в России, так что наш рынок — и трубопроводный, и рынок СПГ. СПГ — это вид транспорта, в сжиженном состоянии газ находится недолго. После этого необходимы большие затраты по его поддержанию. Поэтому то, что мы (Россия и Европа) рядом, то, что мы соседи, дает нам возможность сотрудничества, тем более Германия имеет компании, которые активно участвуют в высокотехнологичном производстве этого оборудования, без которого невозможен процесс производства СПГ», — рассказал помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

Помимо всего Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, рассказал, какие проблемы существуют в российско-германских отношениях.