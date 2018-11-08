США ввели санкции против двух граждан Украины из-за Крыма

Москва, 8 ноября. Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. При этом двое их трех физических лиц, которые попали в санкционный список США, оказались гражданами Украины.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении российских физических лиц и организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе.

По данным пресс-службы Минфина США, под действия санкций попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В список юридических лиц попало министерство государственной безопасности Луганской народной республики, АО КрымТЭЦ, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», а также курортный комплекс Mriya Resort & SPA, ООО «Южный проект», «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Гарант-СВ».

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по итогам которого Крым вернулся в состав России. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, отмечая, что вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно.