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«Я выступаю, значит, в семье все хорошо»: Галкин прокомментировал отмену выступлений Пугачевой

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«Я выступаю, значит, в семье все хорошо»: Галкин прокомментировал отмену выступлений Пугачевой

Москва, 8 ноября. Супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин прокомментировал заявление певицы об отмене выступления из-за болезни.

«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо»,  — сказал шоумен в комментарии РИА Новости.

Галкин добавил, что примадонна сообщила о своем здоровье ровно столько, сколько сочла необходимым.

Ранее Пугачева отменила выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина в честь 50-летия исполнителя. Агутин отреагировал на заявление Пугачевой и пожелал ей скорейшего выздоровления. Помимо Пугачевой на юбилейном концерте выступят Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, рэпер Баста и другие.

Автор: Софья Куликова
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