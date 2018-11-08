В Совфеде рассказали, как Россия ответит на новые санкции США

Москва, 8 ноября. Россия зеркально ответит на очередные антироссийские санкции США в политической плоскости, а также примет избирательные ограничительные меры в экономической сфере. Об этом заяви глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе.

«Ответ будет. Политически - зеркально. Экономически - избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. При этом нынешние власти Украины продолжают считать Крым «своей территорией». В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.