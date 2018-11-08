Команда Мюллера начала готовить итоговый отчет по делу о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 8 ноября. Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего «российское дело», начали составлять итоговый отчет, о чем сообщает CNN.

Сначала с отчетом ознакомится глава американского Минюста. Именно он будет решать, публиковать его или нет. Ожидается, что Мэтью Уитэкер, который в настоящее время исполняет обязанности министра юстиции и генпрокурора США, даст свое согласие на публикацию доклада Мюллера, однако документ будет обнародован лишь частично.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что в документ войдут данные и заявления, которые были получены во время добровольных бесед, а также анализ обвинений.

Американские спецслужбы обвиняют РФ во вмешательстве в избирательный процесс в 2016 году в США. Спецпрокурор Мюллер уже более года занимается расследованием этих якобы имевших место попыток влияния. Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к выборам в США, не вмешивалась в прошлом и не намерена вмешиваться в них в будущем. Сам же американский президент Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ.