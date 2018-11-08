Стало известно, кто вошел в новый санкционный список США против РФ

Вашингтон, 8 ноября. США внесли в санкционный список против РФ по Украине и Крыму три физических лица и девять компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Согласно сообщению ведомства, в санкционный список вошли граждане РФ Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий. Также под санкции попали компании в Крыму и на территории Луганской народной республики: «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности ЛНР.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что санкции относятся к ситуации в Крыму и Донбассе. Причиной внесения в санкционный список стала политика российских граждан и компаний, поддерживающая присоединение Крыма к России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор отрицает результаты плебисцита, считает Крым территорией Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.