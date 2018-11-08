Волкер призвал Россию отказаться от поддержки выборов в Донбассе

Брюссель, 8 ноября. Соединенные Штаты призывают Россию не поддерживать выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер.

«США призывают Россию отказаться от поддержки выборов в Донбассе», — сказал Волкер в ходе брифинга в Брюсселе.

По его словам, Вашингтон обеспокоен предстоящими выборами в ДНР и ЛНР. Волкер отметил, что выборы в ДНР и ЛНР «не соответствуют украинскому законодательству», а также «не вписываются в минские соглашения».

Напомним, 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся выборы глав и депутатов парламентов. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими соглашениями.