Сирия итоги за сутки на 9 ноября 06.00: три взрыва прогремело в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре САА освободила пленников ИГ

Сирия, 9 ноября. Три взрыва прогремело за сутки в провинции Алеппо, в Дейр-эз-Зоре бойцы САА освободили пленников ИГ1, в Хаме уничтожена ракетная установка радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили РПУ боевиков в Хаме, объявили ультиматум радикалам в Алеппо, вели обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, перебросили подкрепление в Эс-Сувейду, освободили заложников ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Эс-Сувейде, атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе, ведет бои с САА в Хаме.

Курды: заключили новое соглашение с ИГ в Дейр-эз-Зоре, потеряли несколько боевиков в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в Алеппо и Ракке.

Провинция Алеппо

В начале дня курдский Twitter-канал (@RudawEnglish) писал, что ВС Турции нанесли ряд ударов по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе деревни Джарли недалеко от Кобани.

В населенном пункте Суджу взорвался заминированный автомобиль, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Sohayb_Masri1). Информации о пострадавших не поступало.

Позже СВУ детонировало в Азазе, сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получили шестеро детей.

Еще одна мина разорвалась недалеко от Джандариса. По сведениям Twitter-канала (@jisrtv), при взрыве были нейтрализованы два боевика.

Ранее при детонации СВУ в населенном пункте Бюльбюль погибло пять мирных жителей, включая двоих детей. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что мина была заложена в поселении радикалами Демократических сил Сирии (SDF).

Представители сирийской армии заявили о своей готовности начать операцию по зачистке окрестностей административного центра провинции Алеппо от радикальных вооруженных формирований в случае, если джихадисты продолжат обстреливать район Аль-Рашидин. Данное сообщение опубликовало информагентство Al-Manar News.

Позднее в районе населенного пункта Халса были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@baladinetwork). Также боестолкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечаются на севере региона, передавал военный Twitter-канал (@jisrtv).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Тарфави, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@RusCons_TX). Жители поселения получили 450 продуктовых наборов и тонну хлеба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили обстреливать предполагаемые укрытия террористов «Исламского государства» в жилых районах города Хаджин.

Одновременно с этим информационное агентство Muraselon сообщало, что курды заключили соглашение с членами ИГ, в соответствии с которым радикальные исламисты должны освободить из плена семь американских военнослужащих. Взамен SDF сдадут террористам ряд позиций в районе нефтяного месторождения Аль-Азрак.

У контрольно-пропускного пункта курдов в поселении Шхиль детонировало самодельное взрывное устройство, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

В течение дня ВВС международной коалиции не прекращали наносить удары по населенным пунктам Аш-Шаафа, Хаджин, Ас-Суса и Багуз-Фаукани. Об этом сообщал один из источников в Twitter (@AssirShamyia).

В конце дня стало известно, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) освободили заложников «Исламского государства», которые были похищены террористами во время атак в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@GebeilyM). Пленники находились в населенном пункте Хамима.

Провинция Идлиб

В окрестностях деревни Таулиб аль-Халиль отмечались перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передавал военный Twitter-канал (@jisrtv). Также информационное агентство Al-Masdar News сообщало, что правительственные войска САР атаковали укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселений Ат-Тамания и Сукейк.

Позже в эту часть региона прибыло подкрепление радикальных исламистов. Напомним, в соответствии с договоренностью о создании демилитаризованной зоны, достигнутой на встрече между президентами России и Турции в сентябре, джихадисты должны покинуть данный район. Вместо этого террористы «Ан-Нусры» укрепляют свои позиции на юге Идлиба.

Неизвестные боевики застрелили командира «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Талль Манас недалеко от Маарет ан-Нумана. Об этом писал местный источник местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что радикальные исламисты «Ан-Нусры» арестовали жителя города Ад-Дана и увезли пленника в неизвестном направлении.

Провинция Ракка

ВС Турции продолжили обстреливать позиции курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Тель Абьяд, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Сообщалось, что в результате атак турецкой армии курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) не прекращают проводить массовые аресты мирного населения провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что члены SDF взяли под стражу двух жителей населенного пункта Аль-Райят на севере региона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращались перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Информационное агентство Pulse Nabd передавало, что после провокационных атак со стороны радикальных исламистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам незаконных группировок в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек.

Кроме того, САА обстреляла позиции террористов недалеко от деревни Хирбат аль-Накус. По сведениям военного Twitter-канала (@tSrVl7rD4wF4jGu), удары артиллерии армии САР уничтожили ракетную установку боевиков.

В конце дня местный источник сообщил в Twitter (@MasarPressNet), что КПП в Муреке открылся для прохода гражданских.

Провинция Эс-Сувейда

В район вулканического плато Ас-Сафа на границе провинций Дамаск и Эс-Сувейда продолжают стягиваться подкрепления Сирийской арабской армии (САА), передавал источник в Telegram (@directorate4).

Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что правительственные войска САР вновь начали продвигаться в этой местности после долгих артиллерийских обстрелов укрытий террористов «Исламского государства».

Напомним, разрозненные банды ИГ скрываются в пещерах в этом районе. Террористы окружены сирийской армией и отрезаны от путей снабжения оружием и продуктами питания.

Ирак

Иракская армия продолжила проводить операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в Мосуле и его окрестностях. Информационное агентство Iraqi News писало, что в западной части города силами безопасности были задержаны два члена террористической организации.

К западу от бывшей столицы «Халифата» было обнаружено массовое захоронение жертв казней ИГ. В братской могиле найдены останки 30 мирных жителей города.

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям «Исламского государства» на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин, передавало Iraqi News. В результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 12 радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)