СК РФ завел уголовное дело против сотрудников колонии, где находится Цеповяз

Москва, 8 ноября. Сотрудники колонии, в которой отбывает наказание приговоренный к 20-ти годам член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области​​​ после проведенной процессуальной проверки по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Как отметила Петренко, в действиях сотрудников ИК усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «превышение должностных полномочий».

Цеповяз — один из членов банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края. В 2010 году члены ОПГ убили 12 человек, в том числе четверых детей.

Ранее разгорелся скандал из-за опубликованных в Сети фото «шикарной жизни» Цеповяза в колонии. На снимках, переданных правоохранителям экс-супругой осужденного, осужденный за убийство член «банды Цапков» ест икру, крабов и шашлыки.