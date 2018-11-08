Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Россияне с 1 января будут платить пошлину за ввоз товаров на сумму от 500 евро

220
0 Оставить комментарий

Россияне с 1 января будут платить пошлину за ввозе товаров на сумму от 500 евро

Москва, 8 ноября. С 2019 года в России будет снижен порог беспошлинного ввоза посылок из стран не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

Согласно решению ЕАК, с 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию стран ЕАЭС будет снижен в три раза. Физические лица смогут беспошлинно ввозить на территорию ЕАЭС товары на сумму до 500 евро. При этом вес ввозимых товаров не должен превышать 25 килограммов. Объем ввоза товаров воздушным транспортом останется неизменным. Граждане РФ смогут беспошлинно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро весом не более 50 килограммов.

При этом объем беспошлинного ввоза алкогольных и табачных изделий останется прежним. Граждане смогут беспошлинно ввозить до трех литров спиртных напитков, 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, передает «Царьград».

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.