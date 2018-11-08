Россияне с 1 января будут платить пошлину за ввозе товаров на сумму от 500 евро

Москва, 8 ноября. С 2019 года в России будет снижен порог беспошлинного ввоза посылок из стран не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

Согласно решению ЕАК, с 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию стран ЕАЭС будет снижен в три раза. Физические лица смогут беспошлинно ввозить на территорию ЕАЭС товары на сумму до 500 евро. При этом вес ввозимых товаров не должен превышать 25 килограммов. Объем ввоза товаров воздушным транспортом останется неизменным. Граждане РФ смогут беспошлинно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро весом не более 50 килограммов.

При этом объем беспошлинного ввоза алкогольных и табачных изделий останется прежним. Граждане смогут беспошлинно ввозить до трех литров спиртных напитков, 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, передает «Царьград».