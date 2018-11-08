Сирия новости 8 ноября 22.30: САА освободила пленников ИГ в Дейр-эз-Зоре, курды продолжают арестовывать жителей Ракки

Сирия, 8 ноября. САА освободила пленников ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, курды продолжают арестовывать мирных жителей Ракки, в Алеппо зафиксированы столкновения между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, освободили заложников ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: потеряли несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать жителей Ракки.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Халса на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Также боестолкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечаются на севере региона, передает военный Twitter-канал (@jisrtv).

К северу от административного центра провинции обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает один из источников в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) освободили заложников «Исламского государства», которые были похищены террористами во время атак в Эс-Сувейде. Об этом сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@GebeilyM). Пленники находились в населенном пункте Хамима провинции Дейр-эз-Зор.

Банды ИГИЛ1 провели несколько атак позиций Демократических сил Сирии (SDF) на востоке региона. По сведениям военного Twitter-канала (@RisboLensky), курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Провинция Ракка

Боевики курдских военизированных отрядов продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Ракка для дальнейшей мобилизации задержанных в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@A22523).

На север региона стягиваются дополнительные силы курдов, пишет военный Twitter-канал (@smmsyria). Напомним, позиции «демократических сил» в окрестностях населенного пункта Тель Абьяд обстреливает артиллерия турецкой армии.

Провинция Хама

Контрольно-пропускной пункт в городе Мурек на севере провинции Хама открылся для прохода гражданских. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В северной и северо-западной частях региона продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». О столкновениях сообщает информационное агентство Al-Masdar News. Накануне радикальные исламисты атаковали расположения САА в деревне Аль-Масасна. Войска Башара Асада отбили нападения джихадистов и ликвидировали несколько боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)