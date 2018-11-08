Переплавляем смерть в жизнь: в кузнице батальона «Ангел» изготавливают ножи из осколков снарядов

Донецк, 8 ноября. Руководитель гуманитарного батальона «Ангел» Алексей Смирнов запускает новую гуманитарную акцию «Переплавляем жизнь в смерть: все, что не убивает, делает сильнее», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Основная задача «ангелов», как их называют жители Донбасса, в народных республиках — помощь мирному населению в прифронтовых поселках и «серых зонах». Алексей Смирнов и его соратники регулярно привозят гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов и постоянно ищут новые способы собрать деньги для жителей ЛНР и ДНР.

Однако, по мнению руководителя гуманитарного батальона, просто просить деньги в Сети на подобные добрые дела уже неактуально — Смирнов предполагает, что россияне, возможно, уже привыкли к этой войне и поэтому перестали помогать так часто.

«Мы постоянно думаем о том, как же сделать благотворительность более осознанной и более масштабной. Мы ездим по всем фронтам, показываем обстрелы и их последствия, фиксируем все это. И недавно нам пришла идея, как можно использовать смертельные осколки, которые украинская армия применяет по мирному населению, во благо. Да, те самые осколки, несущие смерть, можно переплавить, перековать и сделать из них произведения искусства, которые впоследствии продать. А на вырученные деньги мы сможем помогать людям, живущим вблизи фронта», — рассказывает Алексей Смирнов.

В кузнице батальона «Ангел» уже была выкована первая коллекция таких ножей — они разошлись буквально за первые пару дней. В каждой коробочке, к оформлению которой мастера подходят щепетильно, содержится нож и бирка с историей осколка, из которого он был выкован: где был найден снаряд, какого он калибра и так далее. Ножи можно приобрести как на территории РФ, так и в народных республиках.

Стоимость одного такого ножа составляет около 5 тысяч рублей. Вырученные деньги помогают организовывать сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых поселков — собеседник ФАН отметил, что благодаря проданной коллекции «ангелы» смогли накормить целый поселок Доломитное и организовать туда доставку хлеба.

«Этот населенный пункт находится в «серой зоне», и немудрено, что там часто наблюдаются проблемы с продовольствием. Людям даже хранить еду особо негде — из-за обстрелов часто выключается свет, соответственно, холодильники не работают ни в магазинах, ни в домах.

Не говоря уже об угрозе для жизни, чтобы пойти и купить себе что-нибудь. До ближайшего поселка нужно пробегать по простреливаемой дороге — не каждая бабушка или дедушка на такое решится. Хлеб — это самое необходимое и простое, что мы смогли организовать на регулярной основе», — утверждает Алексей Смирнов.

Он рассказал также и о поселке Батмановка, где живет мужчина, у которого проблемы со зрением. Все дома вокруг него разрушены, а буквально за пригорком стоят ВСУ.

«Часто нам приходится ездить в такие районы, где до украинских позиций остаются считанные метры — мы рискуем жизнями, чтобы помочь людям, но в этом для нас смысл жизни. В том, чтобы помочь кому-то», — добавил Смирнов.

Новый гуманитарный проект батальона «Ангел» призван помочь населению Донбасса — на вырученные деньги волонтеры смогут приобрести необходимые продукты питания и медикаменты для жителей прифронтовых поселков.