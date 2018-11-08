Пожизненно осужденный убийца-неонацист рассказал о мотивах преступлений

Москва, 8 ноября. Пожизненно осужденный один самых хладнокровных убийц организации «НСО-Север» Владислав Тамамшев рассказал о мотивах убийств, поджогов и грабежей.

На счету национал-социалистического общества «Север» десятки убийств, грабежи, поджоги мечетей и подготовка одного теракта. Мосгорсуд вынес решение о пожизненном заключении 13-ти преступникам, остальные получили от 10 до 23 лет заключения.

Первое преступление Тамамшев совершил в Хабаровске – поджог синагогу. За «особые заслуги» лидер организации Максим Базылев по прозвищу Адольф предложил переехать преступнику в Москву, интервью Тамамшева оказалось в распоряжении News.ru. За короткое время хабаровский скинхед стал главой столичного крыла организации.

Оперативникам удалось разыскать преступника благодаря мобильному телефону, который он обронил на месте преступления. В суде Тамамшев продолжал восхвалять нацистскую идеологию и восхищался Гитлером.

Московский институт развития образования на основе дела «НСО-Север», в котором пришел к выводу, что радикальная идеология подростков становится следствием проблем в детстве во взаимоотношении со сверстниками и служит прикрытием для зверств.