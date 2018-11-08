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США объявили о вводе новых санкций против России

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США объявили о вводе новых санкций против России

Вашингтон, 8 ноября. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал о решении Вашингтона ввести санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц в связи с ситуацией на Донбассе и присоединением Крыма.

В ходе телефонного брифинга​​​ он отметил, что санкции направлены против лиц и организаций, которые поддерживают «попытки РФ интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека».

Кто именно попал под новые санкции, Волкер уточнять не стал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Госдепартамента США ввести вторую волну санкций против РФ. 

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года после проведенного референдума. Украина ожидаемо не признала потерю региона, объявив его своей «временно оккупированной территорией». Если говорить о конфликте на востоке Украины, то Киев сам развязал его, начав вооруженную операцию против жителей ДНР и ЛНР, провозгласивших себя независимыми от Украины после вооруженного государственного переворота. При этом украинская сторона все эти годы обвиняет Россию в участии в конфликте, хотя Москва всегда выступала и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

Автор: Тимур Румянцев
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