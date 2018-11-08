Страх перед РФ в Азовском море заставил Киев придумать новый сценарий мести

Киев, 8 ноября. Украинские малые бронированные катера в Азовском море могут сопровождать торговые суда в порты Мариуполя и Бердянска, чтобы избежать проверки со стороны российских пограничников. Однако это может привести к военному противостоянию России и Украины в Азовском море. Об этом заявил министр по вопросам неподконтрольных Украине территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, Киев видит два сценария развития событий в Азовском море. Первый предполагает конвой торговых судов в Азовском море украинскими бронированными катерами. Однако такой сценарий может привести к «столкновениям с российской стороной». Второй вариант предполагает сопровождение российских торговых судов, однако украинская сторона не способна реализовать этот сценарий из-за маленького количества катеров.

Исходя из заявления украинского министра, можно сделать вывод, что страх перед Россией в Азовском море заставил Киев придумать новый сценарий мести. Украина надеется отомстить Москве, делая ставку на международный трибунал по морскому праву, полагая, что данный путь более эффективный и безопасный.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера «Норд». Кроме того, Киев обвинил Москву в «незаконных» досмотрах украинских судов, которые следуют в порты на азовском побережье. При этом в середине сентября, Украина разместила на побережье Азовского моря подразделения морского спецназа. Позднее в Киеве заявили, что до конца 2018 года в регионе будут размещены около тысячи бойцов спецназа и 270 десантников.