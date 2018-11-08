«Москва свои интересы будет отстаивать жестко»: в Совфеде отреагировали на планы Украины в Черном море

Москва, 8 ноября. Верховная рада приняла законопроект о расширении зоны контроля в Черном море на 12 морских миль для борьбы с контрабандой. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявления Киева – не более чем политическая активность перед выборами.

«Это все старания перед выборами, которые пройдут в следующем году», — заявил Джабаров в комментарии Life.

Политик отметил, что Киев пытается создать все больше сфер для конфронтации с Россией. Москва не собирается идти на конфликт, но свои интересы будет отстаивать «жестко».

Джабаров считает, что законопроект еще претерпит ряд изменений, так как до принятия еще много времени. Кроме того, Киеву необходимо придумать такие условия, которые не нарушали бы нормы морского права.

«Они могут 36 миль сделать и 100 миль, то есть — какая фантазия появится у них в тот момент в головах», — добавил Джабаров.

Глава комитета Совфеда подчеркнул, что Россия будет придерживаться норм международного права. Киев может принимать любые законы, но они останутся «для внутреннего пользования».

Согласно законопроекту, Киев намерен расширить почти вдвое подконтрольную морскую зону. В пояснительной записке сказано, что якобы Россия после присоединения Крыма осуществляет в акватории Черного моря незаконную экономическую деятельность, использует торговые суда под российским и иностранными флагами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор отрицает результаты плебисцита, считает Крым территорией Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия способна бороться с контрабандой и без подсказок Киева. Парламентарий отметил, что инициатива Украины не грозит российскому судоходству, однако украинским морякам следует придерживаться международных морских карт, иначе они могут оказаться в российской тюрьме.