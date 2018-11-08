Киев, 8 ноября. Теща директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника Алла Зюбина считает, что войну на Донбассе развязал именно украинский президент Петр Порошенко. Женщина также не вверит в присутствие армии РФ в зоне конфликта, о чем постоянно заявляет Киев.

О новой «зраде» сообщило киевское издание «Информатор». По его данным, Зюбина и ее муж Николай — тесть Сытника — являются гражданами РФ и постоянно проживают в России и Белоруссии.

Издание, ссылаясь на собственные источники и соответствующие аудиозаписи, сообщает, что Зюбина полностью поддерживает присоединение Крыма к России, потому как, по ее словам, он всегда был русским.

«Я поддерживаю (президента РФ) Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом», — отметила женщина.

Говоря об Украине и ее жителях, она отметила, что в целом украинцы «ненавидят всех вокруг и любят только себя»

«Они просто поливают грязью, они ненавидят и Белоруссию, и Россию», — выразила мнение теща главы НАБУ.

Президента Украины Петра Порошенко она назвала кровопийцей, который развязал войну в Донбассе и тем самым погубил тысячи людей. Зюбина подчеркнула, что в Донбассе нет российских войск, о чем постоянно заявляют украинские власти.

«Как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные», — сказала она, отметив, что в Донбассе идет гражданская война.

«Информатор» сообщает, что пребывание Сытника на своем посту теперь является незаконным, передает издание «Политнавигатор».

Напомним, что Киев сам развязал конфликт в Донбассе, начав вооруженную операцию против жителей ДНР и ЛНР, провозгласивших себя независимыми от Украины после вооруженного государственного переворота. Москва всегда выступала и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, однако Киев голословно обвиняет РФ в участие в конфликте.