Ученые назвали главную опасность недосыпа

Москва, 8 ноября. Люди, спавшие менее шести часов в сутки, рискуют получить обезвоживание организма, что выяснила международная группа ученых из Китая и США, говорится в статье журнала Sleep.

На основании данных, полученных после обследования 25 тысяч людей — жителей КНР и США, исследователи установили связь между нехваткой сна и обезвоживанием. У людей, которые спали недостаточное количество времени, была более концентрированная моча. Кроме того, у них риск обезвоживания повышался на 16–59%.

Пониженное содержание воды в моче означает, что имеются нарушения в выработке антидиуретического гормона вазопрессина, отвечающего как за сохранение жидкости в человеческом организме, так и задействованного в работе нервной и сердечно-сосудистой систем.

Напомним, ранее ученые из Йельского университета выяснили, что у недосыпающих людей повышенный риск получить зависимость от алкоголя.