Главы ОДКБ определились, представитель какой страны станет генсеком организации

Астана, 8 ноября. Главы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Астане сошлись во мнении, что следующим генеральным секретарем должен быть выбран представитель Белоруссии. Об этом по итогам встречи заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев рассказал, что следующим после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Армения требует продления полномочий, однако главы государств ОДКБ пришли к выводу, что за срок продления в один год действующий генсек не успеет даже объехать все государства ОДКБ. Было принято решение назначить действующего «нормального» генсека от Минска, сообщает газета «Известия».

Ранее пост генсека организации занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, он был отстранен от полномочий 2 ноября из-за обвинений в попытке свержения конституционного строя Армении. Исполняющим обязанности главы ОДКБ был назначен представитель России Валерий Семериков.

Как сообщает «Политика сегодня», генсеком ОДКБ был выбран глава Совета безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась. Окончательное решение о назначении будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге, пишет «Газета.ru».