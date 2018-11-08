Отдавшая полиции фото с икрой экс-супруга Цеповяза опасается за свою жизнь

Москва, 8 ноября. Экс-супруга осужденного на 20 лет члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, ранее передавшая правоохранительным органам фотографии, на которых бывший муж ест икру, крабов и шашлык прямо в тюрьме, опасается за свою жизнь. Женщина сообщила о готовности передать следователям всю информацию о крупных денежных переводах на счета, которыми пользовался Цеповяз.

«Сейчас я, конечно же, боюсь угроз и действий с его стороны», — сказала Стришняя, отвечая на вопрос, намерена ли она просить о государственной защите.

Женщина считает, что «охрана уже не поможет», если против Цеповяза будет возбуждено уголовное дело.

«Я боюсь за свою жизнь. Ведь достаточно открыть интернет и почитать там угрозы в мой адрес», — пожаловалась она, передает RT.

Ранее разгорелся скандал из-за опубликованных в Сети фото «шикарной жизни» Цеповяза в колонии. В настоящий момент следователи просят возбудить уголовное дело против сотрудников колонии, которые злоупотребляли должностными полномочиями.