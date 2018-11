Сможем ли мы сохранить Америку: СМИ США по-новому оценивают деятельность Трампа

Америка переживает время давно забытых волнений: раскол в обществе, вызванный противоборством демократов и республиканцев, становится все заметнее и глубже. Настолько ли инородным телом выглядит теперь президент США Дональд Трамп, как он выглядел, только придя на этот пост? Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Стивена Стрэнга But Can We Keep It? («Сможем ли мы сохранить Америку?»), выложенной на портале Townhall.com.



После десятилетий медленного и неустойчивого роста американская экономика, похоже, находится в хорошем и стабильном состоянии. Фактически экономика США недавно установила столько рекордов, что даже «Нью-Йорк Таймс» были вынуждены признать: в середине года у них «закончились слова», чтобы описать невероятный успех экономики под управлением президента [США] Дональда Трампа.

Этой осенью число рабочих мест в частном секторе превысило 134 тысячи (по данным за сентябрь), а безработица снизилась до 3,7%. Это самый низкий уровень безработицы за последние 50 лет. Несмотря на беспрестанные атаки на президента со стороны демократического руководства, американский народ был в восторге, а средства массовой информации оказались потрясены.

Все американские СМИ с самого начала были нацелены на то, чтобы разрушить репутацию Трампа. Теперь мы знаем, насколько бесполезными оказались их усилия. Трамп, заручившись поддержкой простых американцев, выступил против традиционной политики Вашингтона. Простые американцы устали от лицемерных говорящих голов либералов, от политиков, которые продают свои ценности и убеждения. Простые люди решили, что Трамп — тот человек, которому они могли бы доверять.

Даже если он и был слоном в посудной лавке, по крайней мере, он был их слоном.

«Откровенно говоря, цель избирателей заключалась не в том, чтобы отправить в Вашингтон кого-то, кто исправит ситуацию... — однажды сказал мне губернатор Майк Хакаби. — Они хотели, чтобы кто-то пошел туда и сжег это место. И Трамп был тем парнем, который, как всем казалось, каждый раз приходил на митинг и приносил с собой банку с бензином и зажигалку. Он был готов сжечь Вашингтон, и это завоевало голоса людей».

И левые, и правые уже давно пришли к выводу, что у них нет надежды найти общий язык. После выборов 2016 года мы стали свидетелями беспрецедентного уровня насилия и враждебности, которые не наблюдались в этой стране со времен Гражданской войны. Споры велись об иммиграции, здравоохранении, абортах, контроле над оружием, налогах и изменении климата.

Однако самой большой неожиданностью для меня стало то, насколько далеко готовы были зайти администрация уходящего президента, министерство юстиции, ФБР, ЦРУ и участники кампании [кандидата в президенты США Хиллари] Клинтон, пытаясь уничтожить Трампа и добиться его импичмента. В течение нескольких месяцев эти мужчины и женщины разрабатывали сложные ловушки, плели заговоры, чтобы убедиться, что новый президент не продержится на посту достаточно долго, чтобы нанести им большой урон.

Тот факт, что этот государственный переворот так и не состоялся и президент успешно защитил свою администрацию, является для меня почти такой же неожиданностью, как и сами выборы.

Когда Трамп впервые объявил о своих планах баллотироваться в президенты, многие, включая меня, задавались вопросом, можно ли ему доверять. В разные времена он был и демократом, и республиканцем, и обычным американцем. Сначала он был за аборты, затем начал выступать против них. Отчасти он был непредсказуемым, и многие верили, что своим подходом он может втянуть нас в войну.

С тех пор президент Трамп проявил качества, о которых мы не подозревали, а также продемонстрировал одну черту, не присущую политикам: он выполняет свои обещания.

Сегодня пропасть между левыми и правыми настолько глубока, что кажется: Америка воюет сама с собой. Борьба за контроль над Конгрессом и нацией никогда не была настолько ожесточенной.

Сложившаяся ситуация напомнила мне о знаменитой фразе Бена Франклина (американский политический деятель, один из Отцов-основателей США. — Прим. ФАН). Когда его спросили, с какой формой правления страна останется после Отцов-основателей, он ответил: «С республикой, если мы сможем ее сохранить».

Сегодня, более чем 230 лет спустя, эта фраза кажется мне более важной и загадочной, чем когда-либо.