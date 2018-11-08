«Оболваненные моряки окажутся в тюрьме»: в Госдуме ответили на притязания Киева в Черном море

Москва, 8 ноября. Верховная рада приняла законопроект о расширении прилегающей морской зоны в Черном море для того, чтобы якобы бороться с контрабандистами. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия вправе самостоятельно проводить борьбу с нарушителями закона, поэтому предложение Киева «не актуально».

По словам депутата, российская экономическая зона остается в прежних границах. Любые «незваные гости» — контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики – окажутся под арестом. Россия ведет борьбу с контрабандой и без подсказок Киева, поэтому принятый Радой законопроект не актуален.

«Вряд ли это будет чем-то грозить нашему судоходству, а вот оболваненные новыми веяниями в Киеве украинские моряки, которые пойдут по картам «новой» морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме», — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Депутат призвал украинских моряков верить международным навигационным картам и не создавать инциденты в Черном море.

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подконтрольная Украине морская территория будет расширена на 12 морских миль с целью противодействия контрабандистам. В пояснительной записке сказано, что якобы Россия осуществляет незаконную экономическую деятельность, используя торговые суда под российскими и иностранными флагами после присоединения Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. По итогам народного голосования за присоединение к России высказались 96% жителей полуострова. Киев до сих пор отрицает результаты плебисцита и считает Крым территорией Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.