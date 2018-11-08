Биткойн войдет в массы через 5 лет. Форум по блокчейну и криптовалютам в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге прошел форум по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу «Blockchain Life 2018». Это второй ежегодный форум. В этом году мероприятие посетили 5000 участников, 80 спикеров из 70 стран. На нем собрались предприниматели, инвесторы, владельцы ICO-проектов. В рамках форума на выставке были представлены блокчейн-проекты, ICO-стартапы, поставщики майнинг-оборудования.

«Блокчейн — это в первую очередь технология, а криптовалюта — средство платежа. Что касается блокчейна, он уже приходит в нашу жизнь, многие реестры переводятся на блокчейн, и в чем его фишка, почему действительно это очень хорошо: блокчейн — это своего рода хранение информации, если один раз вводится какая-то информация, ее уже нельзя никак подделать, нельзя никак изменить, то есть это — открытость. Что касается криптовалюты — это действительно альтернативное средство платежа таким нашим реальным деньгам. Уже многие люди, многие компании используют биткоины и другие альтернативные криптовалюты, как средство платежа. С каждым годом таких людей становится все больше, а в массы, я думаю, это войдет лет так через 5», — рассказал главный организатор форума Blockchain Life 2018, Сергей Хитров.

Деятели криптовалюты, финансов и блокчейна активно обсуждали, когда будет следующий рост биткоина, перспективы развития криптовалюты. На данный момент очень важным вопросом остается законодательно урегулировать эту деятельность.