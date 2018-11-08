«И будут там корабли НАТО»: Киев пугает жителей Крыма мощным флотом Украины

Киев, 8 ноября. В ближайшие годы Украина и Румыния будут обладать мощными военно-морскими силами, которые смогут противостоять российскому флоту в Черном море. Об этом заявил эксперт украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Эксперт отметил, что в настоящее время Россия полностью контролирует Черное море. При этом у остальных стран черноморского региона военно-морские силы практически отсутствуют, передает «ПолитНавигатор».

«У Румынии флота практически нет, у Болгарии тоже, у Украины… мы видим, какие усилия сейчас Украина предпринимает, чтобы восстановить свой потенциал. Но, я думаю, что буквально лет через пять мы будем наблюдать мощный флот у Украины и Румынии. И будут там присутствовать корабли НАТО», — сказал Самусь.

Украинский эксперт также попытался напугать жителей Крыма милитаризацией Черного моря, утверждая, что через несколько лет в регионе будут размещены военные корабли НАТО и мощный флот Украины, после чего «России придется противостоять Киеву и станам альянса в Черном море».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает расширение контролируемой Киевом территории в Черном море в два раза — с 12 до 24 морских миль в целях противодействия контрабандному трафику в черноморской акватории.

В Госдуме действия Киева назвали очередной провокацией, а также заявили, что Москва не признает данное решение Верховной рады.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, в ходе которого большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение с Россией. Однако власти Украины продолжают считать Крым «своей территорией». В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал принципам и нормам демократии, а также уставу ООН.