Заключенного Цеповяза возмутила бурная реакция на снимки с шашлыками и икрой

Благовещенск, 8 ноября. Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз прокомментировал свои скандальные фотографии с красной икрой и крабами, которые были сделаны якобы в тюрьме.

Заключенный через своих адвокатов распространил заявление о фотографиях, свидетельствующих якобы о его «сладкой жизни» в колонии. Цеповяз возмущен бурной реакцией обществености на снимки.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, речь идет об их фабрикации, — приводит его слова РБК. — Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, была проведена проверка, которая не выявила нарушения».

Он также отметил, что автором этой якобы фальсификации могла быть его бывшая супруга Наталья Стришня, с который на данный момент идет раздел имущества. По его мнению, экс-жена таким образом хотела оказать давление на суд.

«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами, — заявил Цеповяз. — Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».

Ранее защита Цеповяза заявила о намерении подать иск о клевете в адрес подзащитного.