Сирия новости 9 ноября 07.00: ССА планирует операцию против курдов; SDF проводят принудительную мобилизацию в Манбидже

Сирия, 9 ноября. ССА планирует операцию против курдов; SDF проводят принудительную мобилизацию в Манбидже; теракты в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: проводят принудительную мобилизацию в Манбидже.

«Исламское государство»1: совершает теракты против курдов в Дейр-эз-Зоре.

«Хашд аш-Шааби»: обстреливают ИГИЛ1 в Багуз-Фокани с территории Ирака.

«Ахрар-аш-Шам»: вела бои с «Джебхат ан-Нусрой»1 в Маарет ан-Нумане.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала @aheey555, в Африне прошло собрание главарей вооруженных группировок «Сирийской свободной армии», на котором обсуждалась возможная операция против «Отрядов народной самообороны» (YPG) на севере провинций Алеппо и Ракка. Напомним ранее в социальных сетях появлялась карта, на которой, по утверждению источников, был изображен первый этап наступления ВС Турции и протурецких сил на участке от Кобани (Айн аль-Араб) до Зар-Магара. И хотя данная информация пока не была официально подтверждена, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности начать операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата.

Одновременно с этим, «Демократические силы Сирии» проводят принудительную мобилизацию местного населения города Манбидж, сообщает Telegram-канал @freesyriach. По информации того же источника в данном населенном пункте неизвестными был проведен теракт, в результате которого погиб один из полевых командиров SDF. Информация уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Потерпев поражение в боях с ИГИЛ и отступив из нескольких населенных пунктов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, курдские вооруженные формирования пытаются усилить оборону к северу от города Хаджин. Об этом пишет ближневосточное издание Euphrates Post. Местные источники сообщают о появлении строительной техники в этом районе. Отмечаются, что таким образом курды пытаются не допустить прорыва террористов в сторону нефтяного поля «Аль-Омар».

По информации прокурдского источника в Twitter @QSD_Jabha, в результате авиаударов международной коалиции по населенным пунктам Хаджин и Ас-Суса было ликвидировано 20 боевиков «Исламского государства», однако подтверждений этой информации в настоящее время нет.

Источник в Twitter @liongeneral19 сообщает, что террористы провели очередную серию терактов в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которых стали четверо курдов. Где именно проводились теракты, не уточняется.

Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» ведет обстрел позиций «Исламского государства» в приграничной деревне Багуз-Фокани с территории Ирака, передает Telegram-канал @aljisr.

Провинция Идлиб

Разногласия между «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусрой» снова переросли в вооруженное противостояние. Источник в Telegram @homs1homs1 сообщает о боях, которые ведут группировки на востоке города Маарет ан-Нуман. По имеющимся данным, автомобиль «Джебхат ан-Нусры» не остановился по требованию боевиков «Ахрар аш-Шам», за чем последовала погоня и перестрелка.

Не прекращаются междоусобицы и внутри протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». По данным источника в Telegram @Syria_freedoom, Один из отрядов боевиков в Кафр-Батихе покинул группировку «Ахрар аш-Шам», перейдя в состав «Сукур аш-Шам». С чем было связано такое решение, не уточняется.

Провинция Ракка

В городе Ракка продолжаются теракты, направленные против курдских вооруженных формирований. Об этом сообщает Telegram-канал @syrianews23. Кроме этого, неизвестные напали на патрульную машину «Демократических сил Сирии». По неподтвержденным пока данным, потери SDF составили около 15 боевиков и еще шесть получили ранения.

Напомним, последнее время в Ракке активизировали «спящие ячейки» «Исламского государства». 4 ноября террористами был проведен теракт на улице Аль-Нур, в результате которого погибло около 50 курдов. Кроме этого в северных провинциях действуют и отряды народного ополчения, которые воспринимают «Демократические силы Сирии» как оккупантов и с помощью диверсий и нападений пытаются изгнать курдов с захваченных ими территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)