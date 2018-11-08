Рада ратифицировала соглашение с ЕС о выделении Киеву макрофинансовой помощи

Киев, 8 ноября. Верховная рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Согласно тексту соглашения, Киев получит кредит, который будет состоять из двух траншей в размере 500 миллионов евро при условии выполнения требований, которые изложены в программе с Международным валютным фондом. Кроме того, выделение транша будет зависеть от положительной оценки украинских реформ Еврокомиссией. Ставка по данному кредиту составит не более 3% годовых на срок до 15 лет.

Напомним, предыдущая программа финансовой помощи Украине была одобрена в 2015 году. Киев получил 1,2 миллиарда евро в обмен на реализацию реформ. При этом программа помощи предполагала выделение Киеву 1,8 миллиарда евро, однако Еврокомиссия отказалась предоставить Украине последний транш, так как Киев не выполнили ряд условий.