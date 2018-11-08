Живодеры в Краснодаре выбросили с четвертого этажа более десяти кошек

Краснодар, 8 ноября. Управление МВД по Краснодару начало проверку после того, как в Краснодаре неизвестные выбросили с балкона четвертого этажа более десяти кошек. В ведомстве сообщили, что животные получили травмы и переданы зоозащитникам.

По данным ведомства, сообщение о том, что животных скидывают с балкона четвертого этажа, поступило от очевидцев около в 11.40 по местному времени. Всего выбросили от 10 до 15 кошек. На место происшествия прибыл участковый. Связаться с собственником пяти квартир не удалось, об этом ТАСС рассказал источник в управлении МВД.

Полиция пытается разыскать собственника квартир и его законных представителей. Зоозащитники предоставят информацию о степени тяжести полученных увечий и дальнейшей судьбе животных.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Если подтвердится, что животных покалечили намеренно, то будет возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.