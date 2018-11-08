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Порядком всем надоел: Милонов отреагировал на призыв Порошенко продлить санкции против РФ

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Порядком всем надоел: Милонов отреагировал на призыв Порошенко продлить санкции против РФ

Москва, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Финляндию провел ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами, во время которых, в частности, призвал продлить санкции против России из-за отсутствия прогресса в имплементации минских договоренностей.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на это заявление соответствующим образом.

«Честно говоря, я знаю позицию европейских политиков по этой теме — он порядком уже всем надоел, — признался член фракции «Единой России». — Вот просто объективно, риторика господина Порошенко не меняется много лет. А ведь Европа получает данные от мониторинговой миссии ОБСЕ, и то, что они видят, это, в общем-то, очень резко отличается от его статуса как бы борца за мир».

По словам президента Украины, на мероприятии в Хельсинки он почувствовал «очень мощную поддержку европейских лидеров» и призвал их «мобилизоваться и обеспечить единство».

«Европейские политики уже не испытывают никаких иллюзий в отношении господина Порошенко, — подчеркнул Милонов. — На самом деле, они ему предлагают и ждут от него каких-то самостоятельных действий, направленных на деэскалацию напряженности и разграничения. Увы, он этого делать не хочет, поэтому целиком и полностью пытается нагрузить Европу и Соединенные Штаты собственными проблемами».

Порядком всем надоел: Милонов отреагировал на призыв Порошенко продлить санкции против РФ

Как сказал член Комитета ГД РФ по международным делам, вояжи украинского лидера «в такие страны, как Финляндия, выглядят просто как очередное попрошайничество». Кроме того, Милонов прокомментировал и сообщение Федеральной таможенной службы, заявившей, в частности, что Европейский союз является крупнейшим экономическим партнером РФ (в январе-сентябре 2018 года на него приходилось 43,2% от всего российского товарооборота).

«Европейские предприниматели не с Украиной же будут торговать, она не обладает достаточной покупательской способностью, — отметил Милонов. — Бизнес делает свой выбор самостоятельно, так что дальнейшая эскалация напряженности и санкции против России бьют, прежде всего, по самому европейскому бизнесу».

Ранее свой комментарий в отношении Порошенко дал другой депутат Госдумы — Константин Затулин.

Автор: Марат Лашкин
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