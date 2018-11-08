Порядком всем надоел: Милонов отреагировал на призыв Порошенко продлить санкции против РФ

Москва, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Финляндию провел ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами, во время которых, в частности, призвал продлить санкции против России из-за отсутствия прогресса в имплементации минских договоренностей.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на это заявление соответствующим образом.

«Честно говоря, я знаю позицию европейских политиков по этой теме — он порядком уже всем надоел, — признался член фракции «Единой России». — Вот просто объективно, риторика господина Порошенко не меняется много лет. А ведь Европа получает данные от мониторинговой миссии ОБСЕ, и то, что они видят, это, в общем-то, очень резко отличается от его статуса как бы борца за мир».

По словам президента Украины, на мероприятии в Хельсинки он почувствовал «очень мощную поддержку европейских лидеров» и призвал их «мобилизоваться и обеспечить единство».

«Европейские политики уже не испытывают никаких иллюзий в отношении господина Порошенко, — подчеркнул Милонов. — На самом деле, они ему предлагают и ждут от него каких-то самостоятельных действий, направленных на деэскалацию напряженности и разграничения. Увы, он этого делать не хочет, поэтому целиком и полностью пытается нагрузить Европу и Соединенные Штаты собственными проблемами».

Как сказал член Комитета ГД РФ по международным делам, вояжи украинского лидера «в такие страны, как Финляндия, выглядят просто как очередное попрошайничество». Кроме того, Милонов прокомментировал и сообщение Федеральной таможенной службы, заявившей, в частности, что Европейский союз является крупнейшим экономическим партнером РФ (в январе-сентябре 2018 года на него приходилось 43,2% от всего российского товарооборота).

«Европейские предприниматели не с Украиной же будут торговать, она не обладает достаточной покупательской способностью, — отметил Милонов. — Бизнес делает свой выбор самостоятельно, так что дальнейшая эскалация напряженности и санкции против России бьют, прежде всего, по самому европейскому бизнесу».

Ранее свой комментарий в отношении Порошенко дал другой депутат Госдумы — Константин Затулин.