Появились первые фото Mazda 3

Токио, 8 ноября. Опубликованы первые фото следующего поколения Mazda 3. Японская компания презентует новый автомобиль в Лос-Анджелесе.

На тизерном изображении Mazda 3 запечатлен в кузове хетчбэк и седан. Как отмечают эксперты, дизайн авто эволюционирует вместе с фирменным стилем KODO. На фото Mazda 3 заметны характерные задние стойки, зауженные фонари и наклон багажной двери.

Как пишет сайт «Автоности дня», в салоне нового Mazda появится цифровая приборная панель, с помощью которой будет возможна индивидуальная настройка оформления. Моторную линейку представят двигатели Sky Active-X, которые стали первыми в мире ДВС с воспламенением топливно-воздушной смеси от сжатия.

Цены на Mazda 3 нового поколения пока не озвучены.