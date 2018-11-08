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Появились первые фото Mazda 3

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Появились первые фото Mazda 3

Токио, 8 ноября. Опубликованы первые фото следующего поколения Mazda 3. Японская компания презентует новый автомобиль в Лос-Анджелесе.

На тизерном изображении Mazda 3 запечатлен в кузове хетчбэк и седан. Как отмечают эксперты, дизайн авто эволюционирует вместе с фирменным стилем KODO. На фото Mazda 3 заметны характерные задние стойки, зауженные фонари и наклон багажной двери.

Появились первые фото Mazda 3

Как пишет сайт «Автоности дня», в салоне нового Mazda появится цифровая приборная панель, с помощью которой будет возможна индивидуальная настройка оформления. Моторную линейку представят двигатели Sky Active-X, которые стали первыми в мире ДВС с воспламенением топливно-воздушной смеси от сжатия.

Цены на Mazda 3 нового поколения пока не озвучены.

Автор: Регина Пак
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