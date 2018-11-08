Лукашевич указал на дестабилизирующие ситуацию в Донбассе шаги Киева

Вена, 8 ноября. Действия Киева в Донбассе дестабилизируют ситуацию в зоне конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич констатировал, что украинская сторона уклоняется от исполнения своих обязанностей, прописанных в минских соглашениях. Так, 6 ноября представители Киева на мирных переговорах снова отказались зафиксировать на бумаге «формулу Франка-Вальтера Штайнмайера», которая вводит порядок реализации закона об особом статусе Донбасса – ключевого элемента минских договоренностей.

«Действия Киева не позволяют стабилизировать обстановку в сфере безопасности», — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что по вине Киева была сорвала реализация рамочного соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, которое было подписано в сентябре 2016 года.

«6 ноября украинские переговорщики в Минске отвергли предложение ополченцев Донбасса сделать заявление контактной группы о необходимости устранить все зафиксированные СММ нарушения сторон, препятствующие такому разведению, — указал постпред России при ОБСЕ. — Украинская армия продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения и накалять обстановку в Донбассе».

Ранее Киев предложил Москве провести заседание, посвященное анализу выполнения пунктов минских соглашений.