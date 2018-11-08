Трамп после трагедии в Калифорнии распорядился приспустить флаги

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги в связи с массовым убийством в Калифорнии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По решению Трампа, американские флаги в Белом доме, государственных учреждениях, военных объектах, кораблях и дипломатических представительствах США в иностранных государствах будут приспущены в знак уважения к жертвам акта насилия. Они будут приспущены до конца субботы, 10 ноября.

Ранее американский президент в Twitter рассказал подробности стрельбы в Калифорнии, отметив храбрость полицейских. Трагедия в американском штате произошла в четверг, 8 ноября. Неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места происшествия. По информации полиции, было произведено около 30 выстрелов. Люди прятались в ночном заведении под столами.

В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 12 получили ранения. Прибывшие полицейские нейтрализовали стрелка, им оказался 29-летний мужчина по имени Дэвид Иан Лонг. В настоящее время сотрудники полиции проводят обыск в его доме, где он проживал вместе со своей матерью. Мотивы нападавшего неизвестны.