Стало известно, зачем жена Цеповяза показала фото «шикарной жизни» своего мужа

Москва, 8 ноября. Жительница станицы Кущевская Краснодарского края Виктория Костюк рассказала, зачем супруга осужденного на 20 лет члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя опубликовала фотографии, на которых муж ест икру, крабов и шашлык.

Отметим, что осенью 2010 года Костюк потеряла свою дочь и 9-месячную внучку, которые погибли от рук «банды Цапков».

Как отметила женщина, между Цеповязом и его женой идет настоящая война. По ее словам, после их развода начался раздел имущества.

«Наталья вернула себе девичью фамилию и, чтобы еще больше подпортить репутацию мужа, показала журналистам фотографии, которые ей присылал с зоны Цеповяз», — пояснила Костюк.

По ее мнению, таким образом Стришняя решает денежные вопросы, поскольку у экс-четы было внушительное имущество: шикарный особняк, аграрная империя «Слава Кубани», сообщает издание «MK.ru».

Посмотрев как «мучается» на зоне Цеповяз, осуждённый по делу Цапков за 19 убийств на 19 лет, давясь икрой,крабами и шашлыками, разводящий пчёл, вызывающий себе стоматолога и регулярно по телефону общающийся с волей , понимаешь , почему народ за смертную казнь. pic.twitter.com/DwTlSYmxMV — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 7, 2018

Ранее разгорелся скандал из-за опубликованных в Сети фото «шикарной жизни» Цеповяза в колонии. Стришняя сообщила журналистам, что лично передавала эти снимки правоохранителям некоторое время назад.