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Украинская делегация в Пентагоне надеется на сотрудничество с ВВС США

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Украинская делегация в Пентагоне надеется на сотрудничество с ВВС США

Киев, 8 ноября. Делегация из Киева надеется обсудить в Пентагоне перспективы сотрудничества ВВС Украины и США, заявили в министерстве обороны Украины.

Украинскую делегацию возглавит командующий ВВС страны Сергей Дроздов​​​. Гости из Киева намерены посетить Cubic Corporation и компанию IOMAX, где будут подняты вопросы, касающиеся боевой подготовки, связи, разведки и наблюдения.

«В Пентагоне генерал-полковник Сергей Дроздов планирует встретиться с командующим военно-воздушных сил вооруженных сил США генералом Дэвидом Голдфейном, где стороны обсудят вопросы перспективных направлений сотрудничества между воздушными силами ВС Украины и ВВС США», — уточнили в военном ведомстве Украины.

Украинская делегация в Пентагоне надеется на сотрудничество с ВВС США

 

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что житель Запорожья пытался отправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям.

Автор: Катерина Иванова
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