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СК РФ опубликовал фото из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве в Москве

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СК РФ опубликовал фото из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве в Москве

Москва, 8 ноября. Следственный комитет РФ опубликовал снимки из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве.

Тела с признаками насильственной смерти были найдены в одной из московских квартир в минувшую среду, 7 ноября. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

СК РФ опубликовал фото из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве в Москве

Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении в квартире на улице Софьи Ковалевской в российской столице. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Отмечается, что он москвич и ранее был судим. 

СК РФ опубликовал фото из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве в Москве

В квартире подозреваемого прошли обыски, в ходе которых нашли одежду погибших. Следователи продолжают работу, в том числе по сбору доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к жестокому убийству. Молодого человека в ближайшее время доставят на допрос.

СК РФ опубликовал фото из квартиры подозреваемого в жестоком убийстве в Москве

Автор: Екатерина Кухарева
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