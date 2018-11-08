Полиция установила личность стрелка в Калифорнии

Москва, 8 ноября. Американская полиция установила личность злоумышленника, устроившего стрельбу в одном из баров Калифорнии. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции Калифорнии.

По данным источника, стрельбу устроил 29-летний мужчина по имени Дэвид Иан Лонг. В настоящее время сотрудники полиции проводят обыск в его доме, где он проживал вместе со своей матерью. Мотивы нападавшего неизвестны.

Напомним, минувшей ночью мужчина вооруженный пистолетом Glock устроил стрельбу в баре Borderline Bar and Grill в городе Таузанд-Окс, который расположен в штате Калифорния. Нападавшему удалось совершить порядка 30 выстрелов, после чего он был уничтожен полицией. В результате нападения погибли 12 человек, среди которых один офицер полиции.