Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция установила личность стрелка в Калифорнии

61
0 Оставить комментарий

Полиция установила личность стрелка в Калифорнии

Москва, 8 ноября. Американская полиция установила личность злоумышленника, устроившего стрельбу в одном из баров Калифорнии. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции Калифорнии.

По данным источника, стрельбу устроил 29-летний мужчина по имени Дэвид Иан Лонг. В настоящее время сотрудники полиции проводят обыск в его доме, где он проживал вместе со своей матерью. Мотивы нападавшего неизвестны.

Напомним, минувшей ночью мужчина вооруженный пистолетом Glock устроил стрельбу в баре Borderline Bar and Grill в городе Таузанд-Окс, который расположен в штате Калифорния. Нападавшему удалось совершить порядка 30 выстрелов, после чего он был уничтожен полицией. В результате нападения погибли 12 человек, среди которых один офицер полиции.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.