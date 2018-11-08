Министерская чехарда в Тунисе привела к кризису власти в стране

Тунис, 8 ноября. Премьер-министр Туниса Юсеф аш-Шахед сменил руководителей 13 министерств, не согласовав перестановки с президентом страны Беджи Каидом эс-Себси. Решение аш-Шахеда вызвало кризис в высших эшелонах власти.

Глава государства заявил, что у него не было достаточно времени, чтобы изучить кандидатуры новых министров. Помощник президента Саида Гарраш сообщил, что эс-Себси не был уведомлен о смене министров.

Президент Туниса подчеркнул, что перестановки в кабинете министров должны быть утверждены парламентом страны.

«Судьба нового состава правительства, объявленного после перестановок, находится в руках Совета народных депутатов», — заявил президент Туниса.

Эс-Себси добавил, что не будет возражать против новых министров, если их кандидатуры одобрят депутаты.

Тунис переживает затяжной экономический и политический кризис. Население погрязло в нищете и преступности, в то время как руководство страны бездействует. Власть в городах принадлежит террористическим группировкам и преступным группам.