Астана, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин детально проинформировал участников саммита ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете заявлений США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин также рассказал коллегам о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД. Дмитрий Песков отметил, что представители стран ОДКБ с интересом восприняли информацию, предоставленную российской стороной.

«Потому что подобные шаги, как выход американцев из соглашения, не может не вызывать обеспокоенность, это касается в целом вопроса безопасности глобально», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Российская сторона отметила необоснованность данных обвинений. Дмитрий Песков также отмечал, что РФ ждет более детального разъяснения позиции США.

Позже Трамп заявил, что США продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». Министр иностранных дел России Сергей Лавров касательно данного вопроса отметил, что каждое действие в этой сфере вызовет противодействие. Политика США может вынудить Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности.